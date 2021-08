Certificaathouders wachten nog op beslissing NVM over Funda

Certificaathouders van huizenwebsite Funda dreigen een procedure tegen makelaarsvereniging NVM bij de Ondernemingskamer door te zetten. Maar dat gebeurt pas als makelaarsvereniging NVM beslist om maar een klein belang van zo’n 10 procent in de site van de hand te doen in plaats van de gevraagde 49 procent.

Het Financieele Dagblad maakte melding van de keuze van de NVM om slechts een klein belang te willen verkopen. Dat wil niet zeggen dat dit ook gebeurt omdat de NVM alsnog anders kan beslissen, of omdat er gewoonweg geen partij is die interesse heeft in een tiende van de aandelen.

De certificaathouders, een soort aandeelhouders zonder stemrecht, verenigd in FundaBelang willen juist dat er grote nieuwe aandeelhouder instapt, of dat Funda naar de beurs gaat. Ook om de toekomst van de huizensite veilig te stellen. Met een grote investeerder in de arm zouden concurrenten ook makkelijker afgeschud kunnen worden.

Eigenbelang

Een woordvoerder van FundaBelang legt uit dat de NVM tot en met september de tijd heeft om tot een beslissing te komen. Eerder werd een zaak aangespannen bij de Ondernemingskamer omdat de NVM in de ogen van FundaBelang in strijd zou handelen met het belang van de huizenwebsite en eigenbelang zou nastreven. De procedure werd aangehouden om de NVM de kans te geven intern over de toekomst van Funda te beslissen.

FundaBelang bestaat uit voormalige en huidige makelaars die bij Funda op de achtergrond actief zijn. Ze willen voorkomen dat Funda de positie als marktleider op de Nederlandse huizenmarkt verliest. Ook wil de groep dat de diensten van het platform uitgebreid worden, met bijvoorbeeld hypotheek-, belasting-, en energieadvies. Dat zou vanaf de oprichting al de bedoeling zijn geweest.

Een woordvoerder van de NVM was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.