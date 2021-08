Google verbetert scherm en accu van goedkoopste 5G-telefoon

Met de verbeteringen, die Google dinsdag aankondigde, wil het concern onder andere prijsbewuste kopers verleiden. Aan de telefoon hangt in de Verenigde Staten een prijskaartje van 449 dollar, omgerekend ruim 383 euro. Daarmee is de Pixel 5a 50 dollar goedkoper dan zijn voorganger, de Pixel 4a die vorig jaar werd gelanceerd.

Het goedkopere model staat te boek als een betaalbaarder alternatief van het vlaggenschip van Google, de Pixel 5. Net als voorganger Pixel 4a is de Pixel 5a uitgerust met een dubbel camerasysteem en innovatieve beveiliging. De Pixel 5a is vanaf 26 augustus te koop.

Google gaf eerder al een voorproefje van zijn Pixel 6 handsets die later dit jaar wordt gelanceerd. Het techconcern hoopt met het dit toestel, in combinatie met de 5a, zijn marktaandeel in de smartphonemarkt te vergroten. Vooralsnog speelt Google daarin een bescheiden rol. Het Android-besturingssysteem van Google is wel dominant. Dat systeem wordt onder meer gebruikt in telefoons van Samsung, Xiaomi, maar ook andere fabrikanten.