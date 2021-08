Britse IT-dienstverlener voorziet overheid van Apple-producten

Het gaat bijvoorbeeld om apparatuur voor op werkplekken en iPads. In eerste instantie is een overeenkomst aangegaan voor twee jaar, met daarbij de mogelijkheid om twee keer met een jaar te verlengen. Als de volle looptijd van vier jaar wordt volgemaakt, dan levert dat volgens het bedrijf 95 miljoen euro op.

Verkoopdirecteur Nils Veerman van Computacenter Nederland zegt dat hij erg blij is met de klus. Computacenter is al zo’n vier decennia actief in meerdere landen. De onderneming werkt vaker voor grote klanten, zowel voor overheden als voor bedrijven.