Franse president noemt bosbranden Côte d’Azur verontrustend

De Franse president Emmanuel Macron heeft de bosbranden aan de Côte d’Azur verontrustend genoemd. Hij bracht een bezoek aan het getroffen gebied in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee. Hij is in de buurt met zijn vrouw Brigitte op vakantie. Volgens Macron zal de klimaatverandering tot meer van zulke branden leiden.

Duizenden inwoners en toeristen zijn inmiddels geëvacueerd voor het oprukkende vlammenzee. Voor zover bekend raakten zes brandweerlieden gewond.

Het vuur zou zich ontzettend snel door het droge gebied hebben verspreid door de harde wind, die inmiddels is afgezwakt. Ruim 5500 hectare grond is al verbrand. Ongeveer negenhonderd brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook zijn meerdere blusvliegtuigen en helikopters ingezet.

Ontruimd

Zeker twaalf campings zijn ontruimd. Ook zijn wegen afgesloten.

In de plaats Cavalaire-sur-Mer werden 2000 toeristen in sport- en evenementenhallen ondergebracht. Bewoners van het gebied krijgen het advies om natte handdoeken onder hun deuren te steken tegen de rook, maar om wel binnen te blijven. Hiermee hopen autoriteiten chaos op de wegen te voorkomen. De brand begon maandagmiddag vermoedelijk bij een snelweg in het Plaine des Maures-natuurreservaat, ongeveer 25 kilometer van de bekende toeristenstad Saint-Tropez.

Toeristen

Iets meer in het binnenland brak in de buurt van Beaumes de Venise ook een natuurbrand uit. Hier werden 130 mensen in veiligheid gebracht, onder wie Belgische toeristen.

Voor zover bekend zijn Nederlandse toeristen in het zuiden van Frankrijk niet in grote moeilijkheden geraakt. Zowel de ANWB als het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt hiervan geen signalen te hebben ontvangen.

Veel landen rond de Middellandse Zee kampen momenteel met bosbranden. In Spanje en Griekenland zijn al groepen mensen geëvacueerd vanwege het daar oprukkende vuur. En Israël vroeg maandag hulp van onder meer Frankrijk, Griekenland en Italië bij de bestrijding van grote bosbranden nabij Jeruzalem. Ook is een bosbrand in de Zuid-Portugese streek Algarve uitgebroken.