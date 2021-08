Cijfers Just Eat Takeaway vallen goed op Damrak

Maaltijdbezorgingsbedrijf Just Eat Takeaway was dinsdag de sterkste stijger in een lichtgroene AEX-index. De handelsupdate van de onderneming viel goed bij beleggers, al zag dat er kort na de openingsbel niet naar uit. In eerste instantie stond het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl op verlies. Ook technologiegroep TKH werd flink hoger gezet, na beter dan verwachte resultaten.

Just Eat Takeaway won uiteindelijk 2,5 procent. De maaltijdbezorger investeerde tijdens de afgelopen verslagperiode flink na de overname van het Britse Just Eat, die in april werd afgerond. Verder werd het Amerikaanse Grubhub in juni definitief overgenomen, wat bijdroeg aan het uiteindelijke verlies. Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen in het tweede kwartaal bleven mensen echter massaal eten bestellen en bleef de omzet van het concern hard groeien.

Mede door de winst van Just Eat Takeaway, maar ook door de duidelijke plussen van olie-en gasbedrijf Shell en supermarktconcern Ahold Delhaize, bleef de AEX-index in het groen. De leidende index in Amsterdam sloot de sessie met een winst van 0,1 procent op 770,79 punten.

Prosus

De MidKap klom, geholpen door de winst van bijna 9 procent van TKH, uiteindelijk 0,4 procent tot 1094,20 punten. De technologiegroep zag de omzet en winst in de eerste jaarhelft stijgen dankzij de verbeterde marktomstandigheden. Ook voor het gehele jaar verwacht het bedrijf een winstgroei. Analisten van ING spraken van indrukwekkende resultaten.

Verder ging de aandacht andermaal uit naar Prosus, dat met een verlies van 3,2 procent onderaan in de AEX-index stond. De techinvesteerder heeft een groot belang in het Chinese techconcern Tencent, dat in Hongkong onderuit ging na een reeks van voorstellen van de Chinese marktautoriteit om de techsector in het land verder te reguleren.

BHP

De beurs in Londen won 0,3 procent dankzij een flinke koerssprong van BHP. De grootste mijnbouwer ter wereld won bijna 9 procent aan beurswaarde. BHP behaalde in het afgelopen boekjaar de hoogste winst in bijna tien jaar. Het bedrijf wil daarnaast de aandeelhouders belonen met het hoogste dividend ooit. Ook bereikte het Brits-Australische concern een akkoord over de verkoop van zijn olie- en gasdivisie, via een aandelenruil aan de Australische olieproducent Woodside Petroleum.

De beurs in Frankfurt sloot vlak. Parijs daalde 0,2 procent. De euro was 1,1771 dollar waard, tegenover 1,1779 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 67,40 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 69,83 dollar per vat.