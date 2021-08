Nederland moet zeker driehonderd mensen uit Afghanistan halen

Nederland heeft tot nu toe zo’n vijfhonderd mensen uit Afghanistan naar Nederland gehaald die als tolk hebben gewerkt voor Defensie, of familie zijn van een tolk. Ruim driehonderd mensen zitten nog vast in Afghanistan. Dat zei demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Er zijn tot nu toe 111 tolken met hun gezin naar Nederland gekomen, van wie 43 sinds juli. 67 tolken moeten nog overgebracht worden. Gemiddeld neemt iedere tolk zo’n vier familieleden mee.

De Kamer stelt kritische vragen over de manier waarop de tolken hierheen gehaald worden. De laatste maanden is vaak opgeroepen om meer vaart te maken en daar heeft het kabinet volgens verschillende fracties te weinig gehoor aan gegeven. Nu is door de onverwacht snelle opmars van de Taliban een probleem ontstaan. Het blijkt moeilijk om de rest op te halen.

Onrustig

De honderden mensen die nu vastzitten zijn om verschillende redenen moeilijk op te halen. Met name maandag was het buitengewoon onrustig op de luchthaven, waardoor een Nederlands militair toestel er niet kon landen. Bovendien moet de tolken toegestaan worden om uit te reizen. Het Afghaanse regime, dat inmiddels niet meer aan de macht is, lag daarin volgens het kabinet dwars.

De tolken die nu in Nederland zijn, zijn niet met militaire vluchten naar Nederland gekomen, maar met commerciële lijnvluchten. Die zijn momenteel niet meer mogelijk.