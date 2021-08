Aantal eerste coronaprikken neemt nauwelijks nog toe

Afgelopen week zijn ruim 725.000 coronavaccinaties gezet. Ongeveer 650.000 daarvan zijn tweede prikken.

Alleen in de jongste leeftijdsgroep is een lichte toename te zien van het aantal eerste prikken, aldus het RIVM. Van alle tieners geboren tussen 2004 en 2009 heeft nu 46 procent een eerste vaccinatie gekregen. Een deel van de jongeren die in 2009 zijn geboren, moet nog 12 jaar worden en kan dus nog geen prikafspraak maken. Als zij niet worden meegerekend is de opkomst onder 12- tot en met 17-jarigen momenteel 49 procent.

In totaal werden tot en met afgelopen zondag ongeveer 22,3 miljoen prikken gezet.