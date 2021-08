Amerikanen geven minder uit in winkels nu land minder op slot zit

Amerikanen hebben in de maand juli duidelijk minder geld uitgegeven in winkels in vergelijking met een maand eerder. Economen hielden er in doorsnee al wel rekening mee dat er minder zou worden besteed in de winkelstraten en online maar de daling bleek sterker dan voorzien.

Als mogelijke verklaring wordt de verdere heropening van de economie genoemd, waardoor er meer geld werd besteed aan eten buiten de deur en leuke uitjes. Wat ook mee kan spelen is dat koopjesfestijn Amazon Prime Day in juni werd gehouden. Daardoor werd er toen juist erg veel online geshopt.

Het is de derde maand op rij dat de winkelverkopen in de Verenigde Staten lager uitvallen in vergelijking met de piek in april. De daling zou erop kunnen wijzen dat consumenten ook prijsbewuster worden naarmate de inflatie toeneemt en daardoor het dagelijkse leven duurder wordt. Verder nemen de zorgen over de impact van de Delta-variant van het coronavirus toe, waardoor mensen minder bereid zijn om aankopen te doen.

De waarde van de aankopen in de detailhandel daalde in juli op maandbasis met 1,1 procent. Een maand eerder ging het om een stijging van 0,7 procent, zo meldde het ministerie van Handel. De verwachting is dat consumenten door prijsstijgingen meer geld zullen besteden in onder andere winkels. Dit omdat de gegevens over de detailhandelsverkopen niet worden gecorrigeerd voor prijswijzigingen.