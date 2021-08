RIVM meldt 2358 nieuwe coronagevallen

Zowel het dagcijfer als het zevendaags gemiddelde blijven afgelopen dagen rond dezelfde aantallen schommelen. Voor de twaalfde achtereenvolgende dag ligt het aantal positieve tests tussen de 2000 en de 3000.

Afgelopen 24 uur werden vijf nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona geregistreerd. Dat betekent niet dat al deze mensen afgelopen dag zijn overleden, want soms duurt het even voor een sterfgeval wordt doorgegeven.

In Amsterdam kreeg het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag, namelijk 213. In Rotterdam werden 122 nieuwe coronagevallen gemeld, in Den Haag 70, in Almere 58 en in Utrecht 48.