Geen buitenlandse hulp meer nodig bij bosbranden Israël

Het gevaar van de bosbranden bij Jeruzalem is na drie dagen afgenomen. De brandweer heeft minister van Binnenlandse Veiligheid Omer Bar-Lev laten weten dat internationale hulp bij het bestrijden van branden niet meer nodig is. Het vuur is nog niet helemaal geblust, maar de verwachting is dat dat binnen een etmaal het geval is.