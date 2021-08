Taliban schieten in de lucht bij vliegveld Kabul

Talibanstrijders bij de internationale luchthaven van Kabul hebben in de lucht geschoten om mensen bij het luchthavencomplex te verjagen, meldt nieuwssite al-Jazeera dinsdag. Veel Afghanen willen het terrein op in de hoop op een vlucht uit het land. Maandag slaagden talrijke wanhopige Afghanen erin het vliegveld en de start- en landingsbaan te bereiken. Ze blokkeerden zo de evacuaties die verscheidene landen via deze luchthaven willen uitvoeren.

Amerikaanse militairen hebben de orde hersteld en de evacuaties zijn weer in gang gezet. Maar volgens sommige beelden op internet trekken er wel weer Afghanen naar het vliegveld, zij het veel minder dan maandag. Een veiligheidsfunctionaris van het Hamid Karzai International Airport zei tegen al-Jazeera dat er mensen het vliegveld oplopen. Hij verwacht dat de luchthaven op 21 augustus wordt heropend voor het normale vliegverkeer.

De Taliban presenteren zich in de stad als bevrijders en gematigde islamisten die het beste met iedereen voor hebben. Leiders pogen de bange bevolking weer de straat op en aan het werk te krijgen, ook vrouwen. Ze hebben gezegd dat ze afwachten tot de buitenlandse troepen het land hebben verlaten. Ze doelen op de troepen op het vliegveld van Kabul. De Taliban lijken daarom de orde rond het vliegveld te willen bewaren en zien de evacuaties graag snel afgerond.

Schrikbewind

Topfiguren van de Taliban hebben in Qatar overlegd over de toekomst van hun land en over een islamitische staatsvorm. In de jaren 1996 - 2001 was dat een schrikbewind. Taliban-leiders keren volgens de laatste berichten dinsdag weer naar Afghanistan terug en vliegen naar Kandahar in het zuidoosten. Ze zouden een regering willen vormen samen met andere partijen in het land. Rusland en Turkije hebben deze ‘positieve signalen’ verwelkomd.

In de loop van dinsdag zijn minstens twaalf militaire vliegtuigen opgestegen op het vliegveld, zei een diplomaat op de luchthaven. Daar worden nog veel meer toestellen voor de evacuaties verwacht uit onder meer Australië, Frankrijk, Nederland, Polen en de VS. Ook een tweede vliegtuig van de Duitse strijdkrachten is in Kabul geland. Over de eerste vlucht was veel ophef in Duitse media, toen bleek dat het toestel van het type Airbus A400M in de chaos op het vliegveld weg was gevlogen met slechts zeven passagiers aan boord.