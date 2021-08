Doe-het-zelfketen Home Depot voert omzet op naar record

De Amerikaanse doe-het-zelfketen Home Depot heeft in het afgelopen kwartaal een recordomzet behaald omdat Amerikanen nog altijd veel blijven klussen in en om het huis tijdens de coronacrisis. Wel ging de verkoop van bouwmaterialen, gereedschap, verf en andere spullen minder sterk omhoog dan eerder tijdens de pandemie nu de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven.

De grootste bouwmarktketen ter wereld zag de omzet op jaarbasis in het op 1 augustus afgesloten tweede kwartaal met meer dan 8 procent stijgen tot 41,1 miljard dollar. Volgens Home Depot is het voor eerst dat een omzet van meer dan 40 miljard dollar wordt behaald in een kwartaal. Het aantal klantentransacties nam af, maar er werd per bezoek wel meer uitgegeven. De nettowinst bedroeg 4,8 miljard dollar tegen 4,3 miljard dollar een jaar terug.

In het eerste kwartaal voerde de onderneming uit Atlanta de omzet nog met bijna een derde op omdat toen Amerikanen veel vaker thuisbleven en de eigen woning wilden verbeteren. Nu gaan mensen er weer meer op uit, waardoor er minder wordt geklust.