CNV: nu tijd voor hoger loon en meer vaste contracten

Het is nu tijd voor werkgevers om de lonen te verhogen en meer zekerheid te bieden aan werknemers door ze een vast contract te geven. Dat zegt vakbond CNV in reactie op de nieuwste groeicijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt dat de Nederlandse economie sneller is gegroeid dan verwacht. CNV vindt dat de coronasteunpakketten van de overheid ‘zeer goed werk’ hebben verricht.

Het CBS meldde ook dat het aantal vacatures voor het eerst groter is dan het aantal werklozen. Dat is volgens CNV goed nieuws. ‘Willen we de personeelstekorten oplossen, dan moeten werkgevers over de brug komen’, zegt CNV-vicevoorzitter Patrick Fey. ‘Werknemers verdienen zekerheid, zeker na zo’n lange periode van onzekerheid in coronatijd.’

CNV roept werkgevers ook op om te meer te investeren in stagiairs en zij-instromers. Volgens de vakbond hebben bedrijven tijdens de coronacrisis weinig ruimte geboden aan werknemers die uit andere sectoren wilden instromen. Ook konden veel studenten geen stageplek vinden. ‘Met het gevolg dat er nu een schreeuwend tekort is aan vakmensen. We roepen bedrijven dus op om zichzelf niet meer in de vingers te snijden maar te investeren in het personeel van de toekomst’, aldus Fey.