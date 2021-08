Afghanen in Nederland: haal meer mensen uit Afghanistan

De ontwikkelingen in Afghanistan zijn een nachtmerrie voor de Afghaanse diaspora in Nederland. Dat zei een vertegenwoordiger van de Afghaanse diaspora dinsdag bij de Tweede Kamer, waar een petitie werd aangeboden om meer Afghanen uit het land te halen die voor de Nederlandse missie daar hebben gewerkt.

‘Voor ons zijn deze dagen verschrikkelijk. Een déjà vu, een verschrikkelijke nachtmerrie’, aldus Edris Mahtab van de Afghaans-Nederlandse stichting Keihan. ‘We zien ouders met kleine kinderen rennen, naar veiligheid. Het is chaos. Dat waren 25 jaar geleden onze ouders.’

Hij hoopt dat Nederland bereid is meer mensen op te vangen. ‘Toen hebben wij Nederland gevonden als veilige haven. Het Nederlandse volk bood ons veiligheid en sindsdien dragen we een steentje bij aan de Nederlandse samenleving. We vragen Nederland weer barmhartig te zijn.’

Veteranen

Ook een aantal Afghanen die als tolk voor de Nederlandse missie werkten, waren er bij toen de petitie werd aangeboden. Een van hen zei het initiatief ‘enorm te waarderen’. ‘We hebben heel hard gewerkt om daar iets te bereiken. Collega’s zitten nu vast, families lopen gevaar.’

De petitie is een initiatief van onder meer hulporganisaties Cordaid en Amnesty International, maar ook een aantal veteranen was er dinsdag bij.

De petitie werd aangeboden aan een groep politieke partijen die ook vinden dat Nederland meer moet doen voor deze groep Afghanen. Deze partijen, die een meerderheid in de Kamer hebben, zullen die oproep dinsdag doen in het debat met ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken).