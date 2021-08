China uit felle kritiek op beleid VS in Afghanistan

China heeft scherpe kritiek geuit op de ‘haastige terugtrekking’ van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan en het Amerikaanse buitenlandbeleid. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Antony Blinken gezegd dat ‘de feiten weer hebben aangetoond hoe moeilijk het is kunstmatig een buitenlands model op te leggen aan landen met een totaal andere geschiedenis, andere cultuur en andere binnenlandse omstandigheden. Problemen oplossen met machtspolitiek en militaire middelen maakt die problemen alleen maar groter’.

China is bereid in gesprek te blijven met de VS over een ordelijke overgang naar een nieuw bewind in Afghanistan, om te voorkomen dat er een nieuwe burgeroorlog uitbreekt en er weer een humanitaire ramp plaatsvindt, aldus Wang Yi. Afghanistan zou volgens de bewindsman moeten worden aangemoedigd een ruimdenkend en inclusief politiek systeem op te zetten dat in de omstandigheden van dat land past.

Wang Yi herinnerde eraan dat China en de VS beide lid zijn van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en dat ze meer zouden moeten coördineren en samenwerken. Washington mag ‘China niet opzettelijk tegenwerken en de legitieme rechten en belangen van de Volksrepubliek schaden, terwijl het aan de andere kant hoopt dat China meewerkt’ op het internationale toneel.