Nieuw-Zeeland gaat voor het eerst in jaar tijd weer in lockdown

Nieuw-Zeeland gaat vanaf middernacht (lokale tijd) voor het eerst sinds maart 2020 weer volledig in lockdown, nu er een besmetting met de Delta-variant van het coronavirus is vastgesteld. Het is de eerste besmetting met het coronavirus in het land sinds februari. De lockdown blijft drie dagen van kracht in het hele land en zeven dagen in de grootste stad van het land, Auckland, waar de besmetting is vastgesteld.