Cijfers moederbedrijf Thuisbezorgd.nl centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Just Eat Takeaway. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl leed in de eerste zes maanden van dit jaar bijna een half miljard euro verlies. Ook technologiegroep TKH opende de boeken. Daarnaast wordt uitgekeken naar de Amerikaanse winkelverkopen en de industriële productie, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen openen. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,5 procent lager door forse koersverliezen bij grote Chinese internetbedrijven als Alibaba en Tencent.

Maaltijdbezorgingsbedrijf Just Eat Takeaway investeerde in de afgelopen verslagperiode flink na de overname van het Britse Just Eat, die in april werd afgerond. Ook het Amerikaanse Grubhub, dat in juni definitief werd overgenomen, droeg bij aan het verlies. De omzet van het concern steeg wel hard en het bedrijf verwacht dat het dieptepunt qua verliezen al is geweest.

ABN AMRO

TKH zag de omzet en de winst in de eerste jaarhelft stijgen dankzij de verbeterde marktomstandigheden. Alle onderdelen van de technologiegroep, behalve Industrial Solutions, droegen bij aan de omzetgroei. Het bedrijf verwacht dat de winst ook over het gehele jaar zal stijgen. Wel waarschuwde TKH voor de impact van eventuele verstoringen in de aanvoerketen in de tweede jaarhelft.

Het aandeel ABN AMRO zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Morgan Stanley schroefden hun aanbeveling voor de bank op. ING blijft bij Morgan Stanley de favoriete bank in de Benelux.

BioNTech

CM.com, vooral bekend van cloudsoftware waarmee bedrijven via allerlei chatapps met hun klanten kunnen communiceren, liet weten Jacques van den Broek en Joëlle Frijters te hebben voorgedragen als nieuwe commissarissen. Van den Broek is bestuursvoorzitter van uitzendconcern Randstad. Frijters heeft verschillende commissariaten.

In Frankfurt staat vaccinmaker BioNTech in de belangstelling. De Amerikaanse regering is van plan iedereen in de Verenigde Staten een derde prik te geven, acht maanden nadat mensen volledig zijn gevaccineerd tegen corona. Volgens de krant The New York Times wil de overheid half september beginnen met het toedienen van de derde prik. Amerikanen die zijn ingeënt met vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna worden aangespoord een derde prik te halen.

De euro was 1,1765 dollar waard tegenover 1,1779 een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 67,19 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent minder, op 69,36 dollar per vat.