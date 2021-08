Taliban kondigen amnestie af en willen mensen aan het werk

De nieuwe machthebbers in Kabul, de Taliban, zeggen dat er een algemene amnestie geldt voor mensen in dienst van de overheid en ze willen dat ze terugkeren naar hun werk. ‘U kunt veilig uw gewone leven weer hervatten en weer aan het werk’, aldus een boodschap van de Taliban. De extremistische Taliban hebben de macht in heel het land in handen sinds de val van hoofdstad Kabul op zondag. Ze hebben van 1996 tot 2001 een schrikbewind uitgeoefend en zijn na 20 jaar strijd met terroristische aanslagen weer aan de macht gekomen.

Veel Afghanen vrezen voor hun leven, vooral zij die jarenlang voor de overheden hebben gewerkt. Die functioneerden dankzij de aanwezigheid van de troepen uit de VS en uit andere westerse landen, maar ook veel Afghanen hebben verwoed tegen de terreur van de Taliban gevochten. In mei besloot de Amerikaanse president Joe Biden er definitief een punt achter te zetten en begon de laatste Amerikaanse troepen terug te halen. Sindsdien hebben de soennitische extremisten zonder veel moeite het land onder de voet gelopen.

Veel mensen proberen daarom het land te verlaten, duiken onder of zitten angstig thuis. Volgens waarnemers zijn veel plaatsen ‘spooksteden’ geworden en functioneert de overheid niet meer.

Biden heeft maandag in een toespraak herhaald dat hij geen spijt heeft van de terugtrekking van de troepen. ‘We waren in Afghanistan om terreur te bestrijden, niet om een land op te bouwen’, zei hij. Het schrikbewind van de Taliban werd in 2001 door een Amerikaanse invasie ten val gebracht, omdat het de gastheer was van het terroristische netwerk al-Qaeda dat achter de terroristische aanslagen in de VS in 2001 zat. Al-Qaedaleider Osama bin Laden (1957-2011) was destijds een belangrijke geldschieter van de Taliban en was een welkome gast in hun ‘emiraat’. Gevreesd wordt dat de huidige Taliban opnieuw onderdak bieden aan terroristen.