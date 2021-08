Duitsland hervat evacuatiemissie in Afghanistan

Duitsland heeft zijn evacuatiemissie op het vliegveld van Kabul in de nacht van maandag op dinsdag hervat. Na uren vertraging wist een Duits militair vliegtuig op de luchthaven te landen. Het toestel zette militairen af om de reddingsoperatie te begeleiden. Volgens de krant Bild gingen echter slechts zeven passagiers aan boord, die op een officiële lijst stonden met te evacueren personen. Daarna steeg het vliegtuig snel weer op.

Het vliegveld van Kabul was maandag urenlang gesloten, doordat een grote mensenmassa zich had verzameld op de start- en landingsbaan.

Het Duitse toestel zette na zijn vertrek koers richting de stad Tasjkent in Oezbekistan, meldt het Duitse ministerie van Defensie op Twitter. Op de evacuatielijst stonden eigenlijk 57 ambassadewerkers en 88 andere Duitsers. Veruit de meesten van hen zouden het vliegveld niet hebben weten te bereiken, doordat er na 21.00 uur een avondklok van kracht is in Kabul.

Het militaire vliegtuig cirkelde al vijf uur boven de luchthaven, voordat het wist te landen. Nog langer wachten was onmogelijk, doordat de brandstof van het vliegtuig op raakte. Eerder moest een ander transportvliegtuig van het Duitse leger zijn landing in Kabul al afbreken en terugvliegen naar Tasjkent om bij te tanken.

Dat het Duitse legervliegtuig volgens Bild afgezien van de zeven mensen op de evacuatielijst niemand aan boord liet, staat in schril contrast met een foto die de website Defense One maandag publiceerde. Daarop is te zien hoe een Amerikaans legervliegtuig zondag nog 640 Afghaanse burgers meenam op zijn vlucht Afghanistan uit.

De twee Duitse militaire vliegtuigen moeten Duitse staatsburgers, en Afghanen die voor het Duitse leger of overheidsinstanties werken of hebben gewerkt, naar Oezbekistan brengen. Vanaf het vliegveld in Tasjkent zullen zij met chartervliegtuigen naar Duitsland verder vliegen.