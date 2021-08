Nederlands vliegtuig kan niet landen op luchthaven Kabul

Het Nederlandse militaire vliegtuig dat onderweg was naar de luchthaven van Kabul in Afghanistan kan daar voorlopig niet landen. De veiligheidssituatie staat het niet toe, meldt het ministerie van Defensie. Het toestel ‘is vertraagd tot nader order’.

Het toestel was onderweg naar het vliegveld om tolken, lokaal ambassadepersoneel en gezinnen te evacueren. Het is echter buitengewoon onrustig op het vliegveld. De Amerikaanse krijgsmacht, die de luchthaven in handen heeft, zegt tijd nodig te hebben om de orde te herstellen.

Eerder vandaag was te zien hoe honderden mensen op de start- en landingsbaan liepen. Er vielen meerdere doden.