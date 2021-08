Leverancier kantoormeubilair Viking komt in Franse handen

De Fransen zien de stap als een uitgelezen mogelijkheid om verder te kunnen groeien. De nog resterende activiteiten van Office Depot Europe zijn bij de deal inbegrepen. RAJA kreeg in 2019 ook al de Europese activiteiten van branchegenoot Staples in handen.

Het van oorsprong Amerikaanse Viking kwam in 1990 naar Europa. Het bedrijf was volgens de Franse koper erg belangrijk voor de ontwikkeling van de distributie van kantoorbenodigdheden. Deze werden per catalogus aan de man gebracht en het bedrijf wist zo een grote groep klanten aan zich te binden. Viking werd vervolgens in 1998 overgenomen door Office Depot. Later, in 2017, kwam de onderneming in bezit van het Duitse investeringsfonds Aurelius.

Het in 1954 opgerichte familiebedrijf RAJA is al aanwezig in achttien Europese landen. Het concern heeft 3000 medewerkers en is naar eigen zeggen de Europese marktleider op het gebied van de distributie van benodigdheden en uitrustingen voor bedrijven. JPG, Mondoffice en Kalamazoo horen ook bij RAJA, dat tevens een grote speler is in de distributie van verpakkingsmaterialen. De Fransen denken dat de overname van Viking voor het einde van het jaar kan worden afgerond. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.