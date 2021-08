VS: Snelle opmars Taliban kwam door slecht Afghaans leiderschap

De snelle opmars van de radicaalislamitische beweging Taliban in Afghanistan is te danken aan slecht leiderschap van de Afghaanse regering, zegt de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

‘Je kan bevoorraden, je kan trainen, je kan steunen, je kan adviseren’, sprak de zegsman. ‘Maar je kan geen wilskracht en leiderschap kopen en leiderschap ontbrak.’ De Verenigde Staten besloten in 2001 tot militair ingrijpen in Afghanistan, toen het Taliban-regime van destijds onderdak bood aan terreurgroep Al-Qaeda en weigerde terroristenleider Osama bin Laden uit te leveren.

Tot en met dit jaar bleven de Amerikanen en internationale bondgenoten, waaronder Nederland, in Afghanistan om het land op te bouwen en lokale troepen te trainen. Toen begin dit jaar de troepen vertrokken, destabiliseerde het land snel en kon de Taliban in korte tijd heel Afghanistan veroveren.

De snelle opmars word gezien als een forse klap in het gezicht van de internationale troepenmacht onder leiding van de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de terugtrekking lange tijd verdedigd. Biden geeft naar verwachting om 21.45 uur een speech aan het Amerikaanse volk over de situatie in Afghanistan.