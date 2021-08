VS sturen 1000 extra militairen naar Kabul

De Verenigde Staten sturen duizend extra militairen naar de Afghaanse hoofdstad Kabul, om zo de troepenmacht daar te vergroten naar 7000 mensen. De militairen zijn druk bezig met orde scheppen op het internationale vliegveld van Kabul, waar een grote menigte van wanhopige Afghanen probeert aan boord te klimmen van vliegtuigen. Er heerst veel paniek in het land, nu de Taliban er de macht over hebben genomen

Inmiddels zouden ‘honderden mensen’ uit Kabul naar de VS zijn overgevlogen, maar de VS moesten evacuaties van bijvoorbeeld ambassadepersoneel stilleggen wegens de chaos op het vliegveld. Een woordvoerder van het Pentagon meldt dat het nog niet duidelijk is wanneer de stilgelegde evacuaties weer worden hervat.

Ook zou de veiligheid in het geding zijn en is er meerdere keren geschoten op Amerikaanse militairen. Tot nu toe is één Amerikaanse militair gewond geraakt.

De militairen hebben twee mannen doodgeschoten omdat zij met wapens rondzwaaiden. De woordvoerder van het ministerie van Defensie laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de twee mannen Talibanstrijders waren.