Bezos stapt naar rechter omdat Musk maanlander mag bouwen

Zakenman en multimiljardair Jeff Bezos stapt naar de rechter. Hij is het er niet mee eens dat SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van rivaal Elon Musk, een maanlander mag bouwen, en niet zijn eigen ruimtevaartbedrijf Blue Origin.

Bezos heeft daarom een zaak aangespannen bij de Court of Federal Claims in Washington, een aparte rechtbank voor financiële zaken tegen de Amerikaanse overheid. Blue Origin zegt dat de beslissing van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA onwettig is en dat de voorstellen van SpaceX en Blue Origin niet goed zijn beoordeeld.

SpaceX kreeg het contract voor de maanlander eerder dit jaar. Het bedrijf van Musk ontwikkelt een vaartuig waarmee astronauten voor het eerst sinds 1972 weer voet op de maan moeten zetten. Dat moet over een paar jaar gebeuren. Het vaartuig wordt Starship HLS (Human Landing System) genoemd. Met de deal is een bedrag van 2,89 miljard dollar gemoeid, omgerekend bijna 2,5 miljard euro.

Ruimterace

Blue Origin van Bezos was ook in de race voor de opdracht. Het bedrijf klaagde eerder tevergeefs bij de General Accounting Office, de Amerikaanse versie van de Rekenkamer.

Bezos en Musk zijn verwikkeld in een ruimterace. Hun bedrijven werken beide samen met de NASA. Ze proberen lucratieve contracten van de Amerikaanse overheid te krijgen en daarnaast willen ze beide toeristische vluchten naar de ruimte verkopen. Bezos ging vorige maand zelf kort de ruimte in.