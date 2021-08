Denktank: Duitsland stoot meer broeikasgassen uit dan vorig jaar

Naar verwachting stoot Duitsland dit jaar 6 procent meer broeikasgassen uit dan in 2020. Vorig jaar werd maar net een doel bereikt om de uitstoot in 2020 met 40 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990. Door het economisch herstel komt Duitsland weer boven die drempel uit. Daar komt bij dat het dit jaar minder hard waait dan vorig jaar en er een stuk minder energie wordt opgewerkt met windmolens. Daardoor moet er meer gebruik worden gemaakt van fossiele brandstoffen.

De uitstoot is dit jaar volgens de berekeningen 3 procent lager dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Die daling is volgens Agora nog steeds te wijten aan de aanhoudende effecten van de crisis in plaats van echte vooruitgang om uitstoot te verminderen.

Duitsland wil tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 65 procent hebben gereduceerd ten opzichte van 1990 en zal mogelijk meer moeten doen om dit te halen. In het Duitse plan zoals het er nu ligt moeten onder meer kolencentrales tegen 2038 zijn gesloten.