NS boekte afgelopen halfjaar weer miljoenenverlies door corona

De Nederlandse Spoorwegen (NS) worden nog steeds zwaar getroffen door de coronacrisis en schrijven over het afgelopen halfjaar opnieuw een miljoenenverlies in de boeken. Het aantal reizigers is nog altijd veel lager dan voor de coronapandemie. Ook eerdere inschattingen van de vervoerder vielen tegen door de lockdownmaatregelen die in december werden ingevoerd en maandenlang doorliepen in 2021. De NS vervoerde 35 procent van het aantal passagiers ten opzichte van voor de uitbraak van het virus.

De vervoerder kwam over het afgelopen halfjaar uit op een negatief onderliggend resultaat van 600 miljoen euro. Dat bedrag is exclusief steun van de Nederlandse overheid en een eenmalige meevaller in het Verenigd Koninkrijk. Daardoor bleef het nettoverlies uiteindelijk beperkt tot 25 miljoen euro, tegen een min van 186 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

In mei vorig jaar maakte de NS bekend dat het de komende jaren 4,7 miljard euro aan inkomsten zou mislopen. Op dit moment staat de teller al op 2,4 miljard euro minder inkomsten.’Dit onderstreept nog eens de noodzaak van de beschikbaarheidsvergoeding die NS van het Rijk ontvangt en het besparingsprogramma dat NS vorig jaar zelf startte’, aldus het vervoersbedrijf. De beschikbaarheidsvergoeding bedroeg voor het afgelopen halfjaar 595 miljoen euro.

Sociaal-recreatieve reizigers

President-directeur Marjan Rintel van de NS is blij dat haar bedrijf in ieder geval tot 1 september 2022 kan rekenen op het financieel vangnet van de overheid. ‘Voor de gehele ov-sector is het belangrijk dat deze lijn naar 2023 wordt doorgetrokken’, zegt zij.

Het eerste herstel van de reizigersaantallen komt volgens de NS vooral door de sociaal-recreatieve reizigers. De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn onzeker. De vervoerder rekent op een licht herstel, omdat studenten weer gaan reizen en het aantal sociaal-recreatieve reizigers naar verwachting verder groeit. Het bedrijf denkt dat het woon-werkverkeer nog achter zal blijven.