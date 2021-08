Opnieuw meer dan 2000 nieuwe coronagevallen

Tussen zondagochtend en maandagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2275 meldingen van positieve tests. Dat is vrijwel gelijk aan zondag. Precies een week geleden meldde het RIVM iets meer dan 2000 positieve tests, de maandag ervoor zo’n 2100.

In de afgelopen zeven dagen zijn 16.418 nieuwe gevallen geregistreerd, wat neerkomt op gemiddeld 2345 positieve tests per dag. Dat weekcijfer is nu voor de vijfde dag op rij nauwelijks veranderd.