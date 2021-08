Nederlaag VS moet als kans worden aangegrepen volgens Iran

De militaire nederlaag van de Verenigde Staten in Afghanistan zou als een kans moeten worden aangegrepen voor een wedergeboorte van Afghanistan en voor veiligheid en duurzame vrede in dat land, aldus de nieuwe Iraanse president Ebrahim Raisi. Hij beklemtoonde dat Iran altijd bereid is een goede buur van Afghanistan te zijn en de ontwikkelingen nauw volgt berichtte persbureau IRNA.

Hij hoopt dat alle bevolkingsgroepen samen een nationale overeenkomst sluiten over de weg voorwaarts. Iran is bereid te helpen om stabiliteit te scheppen. Zondag is na 20 jaar oorlog ook de hoofdstad van Afghanistan in handen gevallen van de soennitsiche extremisten van de Taliban. Het is vooral het gevolg van het vertrek van de laatste Amerikaanse troepen die in mei in gang werd gezet. Sinsdien hebben de Taliban het land onder de voet gelopen zonder op veel weerstand te zijn gestuit.

Sjiïtisch Iran heeft slechte ervaringen met de Taliban die de grote Afghaanse sjiïtische Hazara-minderheid in hun land hebben vervolgd en zich in het strijdgewoel in 1998 op een Iraans consulaat stortten waar ze elf Iraniërs vermoordden. De Taliban zijn over het algemeen Pathanen (Pashtun) en vertegenwoordigen rond de 40 procent van de bevolking. Ze hebben veel gemeen met hun etnische verwanten in Pakistan. De Hazara-bevolkingsgroep vertegenwoordigt naar schatting bijna een kwart van de bevolking. De Tadzjiekse Afghanen in het noorden staan voor 20 procent.

Politieke oplossing

De Pakistaanse premier Imran Khan heeft maandag zijn eigen veiligheidsraad in spoedzitting bijeengeroepen. Volgens Khan blijft Pakistan proberen een politieke oplossing voor heel Afghanistan te steunen. Zijn minister van Buitenlandse Zaken Shah Mahmood Qureshi heeft gezegd dat Pakistan ‘geen voorkeur voor bevolkingsgroepen heeft en goede relaties met alle buurlanden wenst. ‘Als de tijd daar is, zal Pakistan de Talibanregering erkennen op basis van de toestand in het land, het Pakistaanse nationale belang en de internationale verhoudingen’.

In Pakistan zijn volgens waarnemers veel krachten, inclusief onder militairen en leden van de geheime dienst, die wél een voorkeur voor een bepaalde bevolkingsgroep hebben, de Pathanen. Ze hebben de Taliban vaak gesteund. Zij vonden de zondag gevluchte Afghaanse president Ashraf Ghani een marionet van Amerika. De Amerikaanse aanwezigheid bood bovendien aartsrivaal India een kans voet aan de grond te krijgen in Afghanistan.