Hypotheekshop: waarschijnlijk nieuw laagterecord hypotheekrentes

‘De laatste maanden timmert een nieuwe lichting financiers flink aan de weg’, aldus De Hypotheekshop. Traditionele geldverstrekkers zoals NN, Rabobank en ABN AMRO zijn met nieuwe labels gekomen zoals Woonnu, Vista Hypotheken en Moneyou Hypotheken. Daarmee willen de hypotheekaanbieders de concurrentie aangaan met andere zogenoemde regiepartijen.

Met een regiepartij kunnen institutionele beleggers investeren in de Nederlandse hypotheekmarkt. ‘Die zijn op zoek naar een hoger rendement nu de kapitaalmarktrente laag is. Nederlandse hypotheken worden daarbij gezien als een veilige belegging’, schrijft De Hypotheekshop.

Lage stand

Wie een hypotheek afsluit voor vijf jaar vast met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) komt nu gemiddeld uit op een rente van 0,93 procent. Dat is een evenaring van de laagste stand ooit. Bij tien jaar vast zonder NHG gaat het om 1,5 procent. Bij twintig jaar vast is de rente nu gemiddeld 1,86 procent. Dat zijn ook de laagste standen waarop die rentes ooit hebben gestaan.

Met een NHG-hypotheek kunnen huizenkopers zich verzekeren van het af kunnen lossen van hun hypotheek in geval van overlijden van de partner of een relatiebreuk. Ook bij verkoop met verlies zorgt NHG ervoor dat de hypotheek afgelost kan worden. De garantie is beschikbaar voor woningen met een aankoopprijs tot 325.000 euro. Volgens De Hypotheekshop is inmiddels 75 procent van alle hypotheekaanvragen zonder NHG. De gemiddelde woning kost door de sterke prijsstijgingen van de laatste jaren inmiddels veel meer dan dat bedrag.