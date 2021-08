Website voor bestellen zelftesten slecht bereikbaar

De website voor het bestellen van coronazelftesten is maandag slecht bereikbaar, laat het ministerie van Volksgezondheid weten op Twitter. De oorzaak is op dit moment nog niet duidelijk, aldus een woordvoerster.

Op Twitter noemt het ministerie de situatie ‘heel vervelend. We werken hard om de problemen te verhelpen. Probeer het op een later moment nog eens’. Meerdere mensen melden op Twitter een zogenoemde ‘504 Gateway Time-out’-fout, wat wil zeggen dat de site er te lang over doet om te laden.

Alle huishoudens kunnen tot september een brief met een code, waarmee ze twee zelftesten kunnen bestellen, verwachten. Die worden vervolgens binnen tien dagen verzonden. Met de zelftesten kunnen mensen zich bijvoorbeeld na terugkomst van hun vakantie controleren op corona, voor ze zich weer mengen in het dagelijks leven.