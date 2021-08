Merkel verwacht 10.000 mensen uit Afghanistan te moeten halen

De bondskanselier wil ook dat Duitsland buurlanden van Afghanistan gaat ondersteunen om zo goed mogelijk vluchtelingen op te kunnen vangen. Momenteel zijn de Duitsers bezig met het evacueren van het ambassadepersoneel. De eerste veertig medewerkers zouden met een Amerikaanse vlucht naar het Qatarese Doha zijn gegaan en al zijn geland.

‘Dit onderwerp gaat ons nog lang bezighouden’, heeft Merkel volgens partijgenoten gezegd. ‘Dit zijn pijnlijke uren voor Afghanistan.’

Ze denkt volgens de bronnen dat de situatie in Afghanistan deels is veroorzaakt door binnenlandse Amerikaanse politiek. Donald Trump kondigde het terugtrekken van de troepen aan toen hij president was en zijn opvolger Joe Biden heeft het plan doorgezet. Een einde maken aan de langste Amerikaanse oorlog was een belangrijk punt voor de presidenten.