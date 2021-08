VVD en D66: snel om tafel met andere partijen

De twee grootste partijen in de Tweede Kamer hebben de afgelopen weken gewerkt aan een document dat Kaag nu omschrijft als "een aanzet voor een opzet voor een regeerakkoord". Mede aan de hand daarvan wordt gekeken welke partijen kunnen aansluiten.

Rutte noch Kaag wil iets kwijt over de inhoud van het document. "Ik kan alleen zeggen dat iedereen er snel uit wil komen en dat ik daar goede hoop op heb", aldus de demissionaire premier. Hij hoopt "binnenkort" ook met andere partijen te overleggen. Maar wanneer en in welke opzet, dat laat hij aan de informateur.

"We hebben denk ik allemaal haast", zegt Kaag. Zij stelt vast dat de partijen met "goede energie" uit de zomerstop zijn gekomen. "Iedereen is heel serieus dat we een doorbraak moeten willen bereiken."