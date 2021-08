China wil vriendschappelijke betrekkingen met Taliban

De extremisten hebben zondag de hoofdstad Kabul ingenomen, nadat ze sinds mei de rest van het land al vrijwel volledig onder de voet hadden gelopen. Afghanistan is een buurland van China en de Chinese ambassade blijft open in Kabul.

Westerse landen die twintig jaar lang hebben geprobeerd te voorkomen dat de Taliban weer aan de macht komen, hebben hun diplomatieke vertegenwoordigingen gesloten en evacueren landgenoten.

Nieuwe machthebbers

Rusland, dat de Taliban als sinds 2003 als een terroristische organisatie beschouwt, gaat via de gezant in Kabul dinsdag in gesprek met de nieuwe machthebbers. Ambassadeur Zamir Zhirnov gaat eerst met veiligheidsfunctionarissen van de Taliban in gesprek. Die hebben hem al verzekerd ‘dat Russische diplomaten geen haar zal worden gekrenkt’.

Rusland zal erkenning van de Taliban en hun bewind laten afhangen van hoe ze zich als regering gedragen. Rusland heeft al jaren diplomatieke contacten met de Taliban ondanks de terroristische status die het Kremlin aan de beweging heeft gegeven.