Gorinchem verkozen tot allermooiste vestingstad van Nederland

Gorinchem is de allermooiste vestingstad van Nederland. Dat is de uitkomst van een ANWB-verkiezing. Bijna 70.000 ANWB-leden kozen een top 5, waarna een jury Gorinchem als winnaar heeft bestempeld.

Het Zuid-Hollandse stadje is volgens de jury, bestaande uit historicus Maarten van Rossem, architectuurhistoricus Jaap-Evert Abrahamse en ANWB route-expert Marieke Haafkens, een unieke vestingstad vanwege de ligging en de ‘schitterend bewaard gebleven wallen’. Ook zegt de jury dat het historische karakter van de stad mooi verweven is met het heden. ‘Nieuwbouw langs de wal is mooi ingebed in de historische bebouwing en de binnenstad grossiert met meer dan vierhonderd rijks- en gemeentelijke monumenten in de historische gebouwen.’

Op donderdag 19 augustus is er een huldiging in Gorinchem, waarbij ANWB-directeur Marga de Jager de keuze voor de allermooiste vestingstad van Nederland zal toelichten.

De ANWB vroeg zijn leden in de verkiezing te stemmen op een lijst van veertig steden. Ook kon er een ‘ontbrekende stad’ worden aangedragen. Daar kwam een top 5 uit met daarin naast Gorinchem ook Dokkum, Bourtange, Hulst en Sittard.