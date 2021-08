Duits chipconcern Infineon: tekorten kunnen nog jaren aanhouden

Het wereldwijde tekort aan chips dat de productie van verschillende bedrijven verstoort kan nog jaren aanhouden. Dat denkt Reinhard Ploss, topman van het Duitse chipconcern Infineon. Volgens hem kan de schaarste tot in 2023 duren, zegt hij in de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung, omdat in verschillende regio’s de capaciteit onvoldoende is om de groeiende vraag bij te benen.