Aanslagen Poolse supermarkten voor eigenaren nog steeds raadsel

De eigenaren van enkele Poolse supermarkten die sinds eind vorig jaar doelwit zijn geweest van aanslagen met explosieven, hebben nog altijd geen idee in welke hoek de opdrachtgevers moeten worden gezocht. Dit zei een van hen maandag na afloop van een eerste voorbereidende zitting tegen een van de verdachten in de zaak bij de rechtbank in Alkmaar.

Een van de eigenaren, die niet met naam en toenaam in de media wil, zei nog altijd ‘voor een raadsel’ te staan en dat ‘alle hoop’ erop is gevestigd dat de verdachten gaan praten. In de omvangrijke zaak heeft het OM inmiddels vijf verdachten op de korrel. Vier van hen zitten vast, een eerder vrijgelaten verdachte is Nederland ontvlucht. Tegen hem is wel een nieuw aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Volgens het OM zijn de verdenkingen tegen de verdachten niet identiek, maar bestaat tussen alle zaken wel overlap. De aanklaagster zei dat alles erop wijst ‘dat sprake is van een organisatie’.

Chauffeur

De man die maandagmorgen als eerste verdachte in de zaak voor de rechter verscheen, de 26-jarige Amsterdammer Antonio N., zou bij aanslagen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther in december vorig jaar als chauffeur hebben opgetreden. Zijn advocaat noemde hem ‘een kleine speler’ in het grote geheel, ‘die niet wist waarom hij mensen heen en weer reed’. Maar volgens de officier van justitie ‘had hij minstens moeten vermoeden dat hij iets ging doen wat het daglicht niet kon verdragen’. De man die hem zou hebben aangestuurd, verschijnt binnenkort voor de rechter.

De rechtbank beslist aan het einde van de dag of N. onder voorwaarden vrijkomt, zoals zijn raadsvrouw vroeg. Later maandagmorgen verschijnt een tweede verdachte in de zaak voor de rechter. Het gaat daarbij eveneens om een voorbereidende zitting.