Makelaarsvereniging NVM komt met nieuwe opzet Open Huizen Dag

Makelaarsvereniging NVM komt met een nieuwe opzet voor de Open Huizen Dag. In plaats van het openstellen van de huizen die te koop staan, gaan NVM-adviseurs op afspraak bij mensen thuis langs om vragen over hun woning, de waarde, verduurzamingsmogelijkheden en het woonaanbod te beantwoorden. Het gratis en vrijblijvende gesprek kan ook online worden gevoerd.

Bij de Open Huizen Dag kunnen geïnteresseerden doorgaans een kijkje nemen in duizenden te koop staande huizen in het land. Verkopers geven daarbij de rondleidingen. Er komen normaal gesproken tienduizenden bezoekers op af. De laatste drie edities van het halfjaarlijkse evenement gingen vanwege corona niet door.

Vanwege het coronavirus zien veel mensen het nu nog steeds niet zitten om veel mensen over de vloer te krijgen. Ook de NVM is daar geen voorstander van.

Afspraken

Vanaf 13 september kunnen consumenten zich aanmelden voor de komende editie die plaatsvindt op zaterdag 2 oktober. Een zegsman benadrukt dat de afspraken ook in de dagen ervoor en erna gemaakt kunnen worden, ook om genoeg capaciteit te hebben.

Of de Open Huizen Dag na corona weer in zijn oude vorm terugkomt kon de NVM-zegsman nog niet zeggen. De editie van dit jaar wordt eerst geëvalueerd. En door de veranderende markt, waarbij op dit moment een grote krapte is en er bij consumenten een ander soort vragen leeft, kan het zijn dat toekomstige edities een mengeling worden van de oude en nieuwe opzet.