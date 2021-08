Verdachte van moord op rugbyster naar Pieter Baan Centrum

De 41-jarige Ferry T. uit Den Haag, die wordt verdacht van moord op een 23-jarige Haagse rugbyspeelster, wordt binnenkort opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor een onderzoek naar zijn psyche. Dat bleek maandag tijdens een eerste inleidende zitting bij de rechtbank in Den Haag.

Het OM verdenkt de man ervan het slachtoffer met meerdere messteken om het leven te hebben gebracht. Daarna zou hij het misdrijf hebben willen verhullen door het slachtoffer in brand te steken. Dat zou zijn gebeurd op zondag 23 mei dit jaar.

Het lichaam van het slachtoffer Renée Barendregt, rugbyspeelster bij de Haagsche Rugby Club (HRC), werd gevonden naast het fietspad van de Doorniksestraat in Scheveningen, bij de Pompstationsweg. Een dag later werd de verdachte aangehouden.

Emotioneel

Na een voorarrest van bijna drie maanden was maandag de eerste inleidende zitting bij de rechtbank, die besloot de voorlopige hechtenis van T. te laten voortduren in afwachting van het onderzoek van het Pieter Baan Centrum, waar een psychiater en psycholoog hem zeven weken lang zullen onderzoeken.

T. woonde de zitting bij via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Vught. Snikkend van emoties noemde hij het ‘verschrikkelijk wat er met Renée is gebeurd.’ Ook zei hij mee te leven met haar familie en vrienden. ‘Elke dag. En dat we haar familie en vrienden alle sterkte en steun wensen die ze nodig hebben. Het tweede wat ik wil zeggen is dat alles wat ik weet heb verklaard bij de politie.’

Zedenmisdrijf

Het OM is nog bezig met een forensisch onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag of er ook sprake is van een zedenmisdrijf. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet onderzoek naar het DNA op het mes dat T. bij de moord zou hebben gebruikt.

De volgende inleidende zitting is op 3 november, mogelijk kan drie maanden later de zaak inhoudelijk worden behandeld.