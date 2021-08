Doden in gedrang op luchthaven Kabul

Zeker vijf mensen zijn volgens ooggetuigen om het leven gekomen in het gedrang op het vliegveld van Kabul. Een ooggetuige zei dat hij heeft gezien dat de stoffelijke resten van vijf mensen op een auto zijn geladen. Volgens meldingen van The Wall Street Journal zijn er drie mensen doodgeschoten, onbekend is door wie.

Amerikaanse militairen die orde proberen te scheppen hebben ook in de lucht geschoten om de menigte op afstand te houden. De machtsovername door de soennitische extremisten heeft in Kabul tot paniek geleid. Talrijke mensen hebben de luchthaven bestormd en proberen in een vliegtuig te geraken.