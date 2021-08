Amerikaanse militairen schieten in lucht op vliegveld Kabul

Amerikaanse militairen hebben maandagochtend een aantal keer in de lucht geschoten vanwege de chaotische situatie op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ze wilden er zo voor zorgen dat vluchtende Afghanen van de startbaan zouden gaan. ‘De meute was buiten zinnen. Dit was de enige manier om iets aan de chaos te doen’, aldus een militair.