Rutte en Kaag bespreken 'bouwstenen regeerakkoord' met Hamer

Het gesprek met Hamer moet voor een doorbraak zorgen in de formatie, die al maanden in een impasse verkeert. De informateur zei vorige week donderdag dat het document "bouwstenen voor een regeerakkoord" met andere partijen bevat. Ingewijden meldden toen dat VVD en D66 in hun document gewerkt hebben aan de thema's duurzaamheid, digitalisering, gezondheid, infrastructuur en wonen, een "kansrijke en inclusieve samenleving", veiligheid en internationale politiek.

Met de andere partijen die in beeld zijn voor de formatie, te weten het CDA, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie, wordt waarschijnlijk dinsdag verder gepraat. Tot dusver lukte het de VVD en D66 nog niet om met een aantal van deze partijen een meerderheidscoalitie te vormen.

Volgens Hamer ligt dat niet zozeer aan inhoudelijke verschillen, maar komt dat vooral omdat partijen elkaar vasthouden of juist uitsluiten. GroenLinks en PvdA willen alleen samen regeren, maar het CDA en de VVD willen maar met een linkse partij in een coalitie.

De afgelopen weken was het stil rondom de formatie. De onderhandelaars hadden een vakantie ingelast, om na te kunnen denken en tot rust te komen. Haagse bronnen zeiden vorige week dat achter de schermen nog wel contact was tussen de formerende partijen.

Maar in politiek Den Haag leidde het gebrek aan zichtbare voortgang tot irritatie. Onder meer PVV-leider Geert Wilders wilde een Kamerdebat over het proces, mede omdat het demissionaire kabinet in zijn ogen doorregeert alsof het missionair is. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp verzocht naar aanleiding hiervan een stand van zaken van Hamer, die er donderdag kwam.

Het is nog niet bekend wanneer de Kamer over de kwestie debatteert: volgens ingewijden is dit pas nadat Hamer haar verslag van de formatie heeft gepresenteerd.