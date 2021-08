Ferry T. staat terecht voor doden en in brand steken rugbyster

De 41-jarige verdachte Ferry T. staat maandagochtend voor de rechter voor het doodsteken van een 23-jarige Haagse rugbyspeelster. De man uit Den Haag wordt verdacht van moord of doodslag. Hij zou het misdrijf hebben willen verhullen door het slachtoffer in brand te steken.

Het lichaam van de vrouw werd zondag 23 mei gevonden naast het fietspad van de Doorniksestraat in Scheveningen, bij de Pompstationsweg. Een dag later werd de verdachte aangehouden.

In de week na de dood van de vrouw liepen ongeveer driehonderd mensen een stille tocht vanaf de Haagsche Rugby Club (HRC), waar ze speelde. Haar teamgenoten liepen daarbij voorop. Op de plek waar het lichaam werd aangetroffen zijn bloemen gelegd en kaarsen aangestoken.

De zaak bij de rechtbank in Den Haag is een inleidende zitting, waar het Openbaar Ministerie de stand van zaken rond het onderzoek kan toelichten en waar gesproken kan worden over het voorarrest van de verdachte. Het strafproces wordt in een later stadium inhoudelijk behandeld.