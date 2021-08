Voormalig president Karzai claimt rol in machtsoverdracht Kabul

De voormalige Afghaanse president Hamid Karzai claimt dat er een raad is gevormd die de vreedzame machtsoverdracht in het land moet coördineren. Behalve Karzai zouden daartoe onder anderen ook voormalig krijgsheer Gulbuddin Hekmatyar en Abdullah Abdullah, het hoofd van de Hoge Raad voor Nationale Verzoening, behoren.

Het gezelschap zou volgens een bericht van Karzai op Facebook ervoor moeten zorgen dat er na de val van Kabul geen chaos uitbreekt in het land, het lijden van mensen wordt verminderd en vredeskwesties worden aangepakt. Dit naar aanleiding van de opmars van de Taliban en de vlucht van president Ashraf Ghani, waardoor een machtsvacuüm is ontstaan.

Abdullah bevestigde dat de ‘voormalige president’ van Afghanistan het land heeft verlaten, maar gaf geen details over waar Ghani naartoe vluchtte. Lokale media meldden dat hij naar Tadzjikistan is vertrokken. Eerste vicepresident Amrullah Saleh zei op Twitter dat hij niet met de Taliban wil samenwerken en nooit zal buigen voor de militante groepering. Volgens berichten is hij naar de provincie Panjshir gevlucht.