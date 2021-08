Commerciële vluchten vanuit Kabul opgeschort

Het westerse bondgenootschap zei eerder er alles aan te doen het vliegveld open te houden voor de evacuatie van diplomaten, medewerkers van internationale hulporganisaties en anderen die de Taliban willen ontvluchten. De Verenigde Arabische Emiraten, een groot luchtvaartknooppunt, stellen hun vliegvelden open voor de vluchten die diplomaten uit de VS, Europese landen en landen als Egypte in veiligheid moeten brengen terwijl de Taliban de hoofdstad wijk voor wijk innemen.

De VS en de NAVO zeggen het vliegveld onder controle te hebben, maar er zijn wel schoten gemeld. Op sociale media zijn klachten te horen van mensen die vastzitten op het vliegveld in Kabul. Zo zegt een Nederlandse op Twitter in Kabul vast te zitten ‘omdat de vluchten geannuleerd zijn’. Deze Niloufar Chinikar, die aan tv-jeugdprogramma’s voor Afghanistan werkt, verwijt Nederland er niets aan te doen. ‘Help ons aub hier weg te komen.’ Ze wil graag ook een plek in een militair vliegtuig.