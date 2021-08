Taliban claimen controle over helft van districten Kabul

De Taliban zeggen de controle te hebben over de helft van de districten in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Elf van de in totaal 22 districten die de stad heeft, zijn volgens een woordvoerder nu in handen van de moslimextremistische groep. De jihadisten zeggen de districten te zijn binnengedrongen om er ‘de veiligheid te waarborgen’.