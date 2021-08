Boris Johnson wil geen eenzijdige erkenning Taliban-regering

Niemand moet de moslimextremistische organisatie bilateraal erkennen als de wettige regering van Afghanistan, zei hij zondag in een interview, eraan toevoegend dat het duidelijk was dat er zeer binnenkort een nieuwe regering in het land zal komen. Hij streeft naar een gezamenlijk standpunt van gelijkgestemde landen, ‘voor zover we er een kunnen krijgen’.

Volgens Johnson wil niemand dat Afghanistan verwordt tot een ‘voedingsbodem voor terrorisme’. Hij is bang dat Afghanistan zal terugvallen in de situatie voor 2001, zo zei hij. Johnson verwacht dat de evacuatie van Britse ingezetenen in de komende dagen zal worden afgerond.