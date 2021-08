Britse minister Raab roept Taliban op tot geweldloosheid

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, heeft de Taliban opgeroepen het geweld te staken en de mensenrechten te respecteren, nu de islamitische strijders op het punt staan ​​de volledige controle over Afghanistan over te nemen.

Via sociale media zegt Raab ‘mijn diepe bezorgdheid over de toekomst van Afghanistan’ te delen met zijn Pakistaanse ambtsgenoot, Shah Mehmood Qureshi.

De Britse premier Boris Johnson heeft inmiddels een vergadering van het nationale veiligheidskabinet belegd, waarin de gevolgen van de aanstaande val van Kabul worden besproken. Hij heeft daarnaast het parlement van vakantie teruggeroepen om komende woensdag crisisoverleg te voeren.

Diplomatieke aanwezigheid

De Britse ambassadeur in Afghanistan is ondanks de opmars van de Taliban naar de hoofdstad nog steeds aan het werk in Kabul. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken doet het ambassadepersoneel er alles aan om Britten die het land willen verlaten, in staat te stellen dit te doen.

‘We hebben onze diplomatieke aanwezigheid verminderd als reactie op de situatie ter plaatse, maar onze ambassadeur blijft in Kabul en het personeel van de Britse regering blijft werken om hulp te bieden aan Britse onderdanen en onze Afghaanse staf’, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Groot-Brittannië zet ongeveer 600 militairen in om de ongeveer 3000 onderdanen uit het land te helpen evacueren. Volgens Johnson zal daarna het ‘overgrote deel’ van het resterende ambassadepersoneel in Kabul naar het Verenigd Koninkrijk terugkeren.