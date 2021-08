Hulporganisatie: acute evacuatie van Afghanen van levensbelang

De situatie in Afghanistan is levensgevaarlijk voor Afghanen die voor Nederlandse militaire missies werken of gewerkt hebben, zegt een woordvoerder van hulporganisatie Cordaid. Nederland doet volgens hem veel te weinig om deze mensen het land uit te helpen.

‘Canada heeft al heel veel Afghanen die voor de Canadese missie hebben gewerkt tijdelijk opgevangen, het gaat om mensenrechtenactivisten, mensen uit de LHBTI-gemeenschap, journalisten en advocaten. Zij worden allemaal gezien als een verlengstuk van de internationale aanwezigheid. De VS hebben ook een dergelijk programma opgezet, voor duizenden mensen. Nederland schiet tot nu toe tekort. Ons land heeft nog niemand het land uit geholpen, behalve dat tolken nu op korte termijn terug worden gehaald’, aldus de zegsman.

Volgens de woordvoerder is het nog steeds mogelijk om mensen met militaire vliegtuigen Afghanistan uit te krijgen. ‘Er staan een aantal vliegtuigen in Dubai klaar voor dit soort evacuaties. Commerciële vluchten is een heel lastig verhaal, daar zijn we nu te laat voor.’

Cordaid roept het kabinet op om acuut over te gaan tot de evacuatie van de betreffende Afghanen. Volgens de hulporganisatie is inmiddels 90 procent van Afghanistan in handen van de Taliban. Zij dreigen deze Afghanen te executeren, omdat ze banden hebben met Nederland.