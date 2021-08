Blinken noemt Amerikaanse missie in Afghanistan succesvol

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken houdt vol dat de missie van de Verenigde Staten in Afghanistan succesvol was. De buitenlandminister zei tegen CNN dat de VS ‘er simpelweg geen belang bij hadden om in Afghanistan te blijven’.

De Taliban staan op het punt de macht in heel Afghanistan over te nemen nadat de VS en de NAVO zich na twintig jaar terugtrokken uit het land. Een door de VS geleide troepenmacht verdreef de Taliban eerder in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten.

Het Amerikaanse ambassadepersoneel is zondag naar de luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kabul overgeplaatst. De VS zouden al hun diplomatieke personeel binnen 72 uur willen terugtrekken. Diplomaten en medewerkers zouden worden geëvacueerd met helikopter.

In Amerikaanse media worden al vergelijkingen getrokken met de val van Saigon aan het einde van de Vietnamoorlog in 1975. Ook toen voerden de Verenigde Staten een grootschalige evacuatie uit met helikopters. Blinken ontkent die vergelijking. ‘De situatie in Kabul is duidelijk niet zoals die in Saigon’, zei hij.