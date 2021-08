Iets minder nieuwe coronagevallen

Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen daalt nog wel, maar veel minder hard vergeleken met een paar weken geleden. Nu ligt dat op 2317, een dag eerder lag het zevendaags gemiddelde op 2319 en de dag daarvoor op 2329.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met drie. Dat het overlijden van coronapatiënten nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor een sterfgeval is geregistreerd. Zaterdag werden zes sterfgevallen geregistreerd.